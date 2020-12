Groene AEX heeft jaartop in zicht

Kort na 12 uur heeft de AEX-index de jaartop van 632,12 punten. Daarna koerst de hoofdindex 0,5% hoger bij 629,7 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 940,3 punten.

De koersenborden in Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,4%) kleuren ook groen. De Britse FTSE 100 blijft met 0,1% winst achter.

,,Beleggers gaan door de details van het Brexitakkoord en wegen welke sectoren en bedrijven getroffen zijn of profiteren”, zo beoordeelt ABN Amro-handelaar Frank Bonsee de terughoudendheid. Dinsdag moeten alle regeringsleiders van de EU-lidstaten laten weten of het akkoord namens hen ondertekend mag worden.

„De beurzen veren op, omdat Trump alsnog het licht op groen heeft gezet voor het noodsteunpakket”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem gaat de aandacht van beleggers ook uit naar de maatregelen van China tegen webwinkelreus Alibaba en diens dochter Ant Group. „Dit wordt als een waarschuwingssignaal van de Chinese overheid gezien. De meeste beleggers gaan ervan uit dat de situatie rond Alibaba gaat normaliseren.”

Elders zitten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend met een winst van 0,7%.

De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,7% tot 0,8% in de plus. Het nieuws dat de Amerikaanse president Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor opluchting.

Beleggers blijven ook in de ban van het coronavirus. Terwijl veel Europese landen afgelopen weekend zijn begonnen met vaccineren, wordt de nieuwe besmettelijkere variant van het virus in steeds meer landen vastgesteld. Dat is het geval in Spanje, Zweden, Canada en Zuid-Korea. De virusmutatie was eerder al waargenomen in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan.

Aegon aan kop in AEX

In de AEX noteert Philips op 2% winst aan kop. Informatieleverancier Wolters Kluwer wordt 1,5% meer waard. De chipmachinefabrikanten ASML (+1,5%) en ASMI (+1%) doen eveneens goede zaken.

Prosus is de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 4,5%. De techinvesteerder heeft last van de koersval van deelneming Tencent (-6,7%) op de beurs in Hongkong. Beleggers vrezen dat de Chinese internetgigant te maken krijgt met strengere regels van de overheid in Peking. China haalt al de teugels aan voor webwinkelreus Alibaba en diens dochter Ant Group.

Betalingsdienstverlener Adyen laat 0,9% liggen. Bierbrouwer Heineken levert 0,7% in.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro de grootste stijger met een plus van 5,2%. Biotechbedrijf Pharming staat echter onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,7%.

