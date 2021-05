Huizen in ongekend tempo wéér duurder

Met het duwtje van afgelopen maand komt de stijging in de afgelopen vier jaar uit op bijna 40 procent. Opmerkelijk is dat het sinds de uitbraak van de coronacrisis alleen nog maar sneller is gegaan. In de eerste maanden van vorig jaar bleef de stijging van de huizenprijzen beperkt tot 6 à 7 procent.

Bekijk ook: Deze verbouwingen maken je huis écht meer waard

Lage hypotheekrente

Dat het sinds de uitbraak van de pandemie nog harder gaat met de huizenprijzen, komt volgens deskundigen mede doordat mensen van de lage hypotheekrente willen profiteren zolang dat mogelijk is. Dus om baanverlies of een stijgende rente voor te zijn. Ook is de woningmarkt tijdelijk extra verhit doordat jonge woningkopers geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Uit onderzoek blijkt dat met name huizenverkopers daarvan profiteren. Starters kunnen nu meer bieden en dat drijft de huizenprijs verder op.

Het CBS meldde donderdag verder dat in april 18.954 woningen zijn verkocht, een half procent meer dan een jaar geleden. Dat is wel een terugval ten opzichte van maart. Toen werden 36 procent meer woningen verkocht.

Koopsom

Vorige maand meldde makelaarsvereniging NVM nog dat de koopsom van huizen in het eerste kwartaal met gemiddeld 15 procent is opgelopen. De nieuwe cijfers van het CBS ondersteunen die vaststelling, maar daarover krijgen we pas over twee maanden zekerheid. Het CBS baseert zich op de registratie van koopakten in het Kadaster. Die cijfers lopen enkele maanden achter op de ondertekening van het koopcontract. Ondertussen blijft het woningtekort oplopen.

Bekijk ook: Makelaars zelf verbaasd over hoge biedingen

Het CBS meldde dat in het eerste kwartaal ruim 18.000 vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven.