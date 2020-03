Accell schrapt 70% van productie en dividend

Het schrappen van het dividend is één van de maatregelen die het management neemt om de ’zeer negatieve gevolgen’ van de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. Ook trekt het nog eens €50 miljoen van een kredietfaciliteit bij zijn banken, waarmee het zegt ’in nauw en constructief contact’ te zijn.

De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat onderdelen voor fietsen uit China niet op tijd in de fabrieken zijn, maar is er ook de oorzaak van dat fietsenwinkels in veel landen in Europa van overheden niet open mogen of veel minder klandizie trekken in het voor de fietsenbranche belangrijke voorjaarsseizoen.

De algemene aandeelhoudersvergadering die gepland staat voor 22 april gaat nog wel gewoon. De directie raadt aandeelhouders echter wel met klem aan om niet in persoon op de bijeenkomst te verschijnen, maar de bijeenkomst via internet te volgen.