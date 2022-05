Ziekenhuis mag moslima die niet met korte mouwen wil werken ontslaan

Premium Binnenland

Tepel sterft af, maar arts grijpt niet in: schorsing plastisch chirurg

Plastisch chirurg L. P. van der W., verbonden aan de Boerhaave Kliniek, mag drie maanden zijn vak niet uitoefenen. Dat is het oordeel van het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag, nadat als gevolg van een borstlift in 2018 de tepel van een vrouw was afgestorven. Ook moet hij haar 1623 euro aan...