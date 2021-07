Just Eat Takeaway presteert goed, maar communiceert matig, zo is de kritiek. Ⓒ ANP/HH JUST EAT TAKEAWAY 72.4 3.24 %

AMSTERDAM - De Amerikaanse vermogensbeheerder Cat Rock Capital, die een belang van 4,7% in Just Eat Takeaway heeft, haalt hard uit naar de maaltijdenbezorger. „Wij zijn zwaar teleurgesteld in de wijze waarop het bedrijf omgaat met beleggers” – een mening die breder wordt gedeeld in de markt.