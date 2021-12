Europese Centrale Bank bouwt coronasteun af

De druk op de ECB was voorafgaand aan de vergadering hoog opgelopen, net als de inflatie in de eurozone. Die kwam in november uit op 4,9%. In Nederland was dat zelfs 5,2%, en in Duitsland 6%.

Maar zomaar stoppen met obligaties of zelfs de rente verhogen kopen is voor de ECB ook niet zomaar een optie. Daarvoor zijn de schulden in vooral de zuidelijke landen veel te hoog. Stijgt de rente, dan wegen hun schulden nóg zwaarder, terwijl de economie uit de coronacrisis probeert te kruipen.

Ingewikkeld compromis

Met het besluit van vandaag probeert de ECB een compromis te vinden tussen de noordelijke landen, die liever willen dat de ECB snel verkrapt vanwege de torenhoge inflatie, en de zuidelijke landen die het beleid liever zo lang mogelijk ruim willen houden.

Dat is een behoorlijk technisch compromis geworden: enerzijds stopt de ECB volgend jaar met de coronasteun, die nu nog maandelijks goed is voor een bedrag van een slordige €60 miljard. Onder een andere vlag koopt de ECB nu maandelijks €20 miljard. Bij elkaar dus zo’n €80 miljard.

Om schokken in de markt na maart te voorkomen wanneer de coronasteun stopt, verdubbelt de ECB de €20 miljard naar €40 miljard. Dat wordt daarna stapje voor stapje afgebouwd naar €20 miljard tegen het einde van het jaar.

Inflatie wereldwijd probleem

Niet alleen de ECB maakt zich zorgen om de hoge inflatie. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, kondigde woensdag aan veel sneller te stoppen met het opkopen van obligaties en volgend jaar de rente drie stappen te willen verhogen. De Bank of England kondigde nét voor het ECB-besluit aan de rente van 0,1% naar 0,25%.

Later vanmiddag licht ECB-president Christine Lagarde het rentebesluit toe.