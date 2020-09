Column: CO2-uitstoot bedreigt financiële systeem

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Enige compassie met de koning en zijn ministers – in ieder geval het mannelijke smaldeel ervan – is op zijn plaats. Ze zitten dinsdag bij het voorlezen van de troonrede te zweten in hun stemmige pakken. Waarschijnlijk is het de warmste Prinsjesdag ooit. Voor het eerst overstijgt het kwik zo laat in september de 30 °C.