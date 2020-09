Google gaat studieschulden personeel afbetalen

Vanaf volgend jaar gaat Google $2500 per medewerker per jaar afbetalen aan de studieschuld. Zo kunnen medewerkers sparen voor andere doelen, zoals het kopen van een huis, het stichten van een gezin of hun oude dag.

Dat schrijft John Casey, hoofd HR van Google, in een blog. De gemiddelde studieschuld in Amerika is ruim $37.000 per persoon.

Rassendiscussie

Google speelt daarmee ook in op de rassendiscussie die in Amerika momenteel prominent op de agenda staat. Volgens het techbedrijf studeren zwarte studenten met gemiddeld $25.000 meer schuld af na een vierjarige bachelor dan hun blanke studiegenoten.

Uiteindelijk is het het plan dat niet alleen Amerikaanse, maar medewerkers over de hele wereld het afbetalen van de studieschuld als secundaire arbeidsvoorwaarde krijgen.