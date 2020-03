Banengroei VS trekt veel sterker aan dan voorzien

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in februari 273.000 nieuwe banen bij, terwijl economen in doorsnee op een toename van 170.000 hadden gerekend. In januari werd het banencijfer opwaarts bijgesteld van 225.000 naar 273.000. De banengroei in december werd verhoodg van 145.000 naar 184.000.

De werkloosheid in de VS viel terug naar 3,5% van de beroepsbevolking, het laagste niveau in 50 jaar, terwijl een ongewijzigd aantal van 3,6% werd voorzien. De loongroei steeg in februari met 0,3%.

De gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS wordt scherp in de gaten gehouden gelet op de mogelijke impact van het coronavirus op het bedrijfsleven. Eerder deze week kwam de Federal Reserve nog met een verrassende renteverlaging met 50 basispunten naar buiten om de economische gevolgen van het virus te beperken.