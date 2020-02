'AEX begint licht hoger aan nieuwe maand'

De beursgraadmeter in Shanghai kelderde tussentijds ruim 8 procent en de beurs in Shenzhen raakte ook meer dan 8 procent kwijt. De koersdaling is de grootste sinds augustus 2015. De Chinese centrale bank (PBOC) pompte miljarden in de markt om te voorkomen dat er financiële problemen zouden ontstaan als beleggers maandag massaal hun aandelen zouden verkopen.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in China is inmiddels opgelopen naar 360 en het aantal besmettingen is gestegen tot bijna 16.600 mensen. Ongeveer 2100 van de besmette mensen zijn volgens de Chinese Gezondheidscommissie ernstig ziek en mogelijk in levensgevaar.

Takeaway

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar Takeaway. De Nederlandse maaltijdbezorger en zijn Britse branchegenoot Just Eat moeten na hun fusie voorlopig nog als twee aparte bedrijven worden geleid. Dat heeft de Britse marktwaakhond CMA beslist. Die verplichting blijft gelden totdat de mededingingsautoriteit haar onderzoek naar de deal heeft afgerond.

Het aandeel Adyen zal mogelijk bewegen op het nieuws dat betalingsdienstverlener Worldline zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico koopt voor 7,8 miljard euro. Hierdoor krijgt het Nederlandse Adyen te maken met een grote concurrent. Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat Jacobs Douwe Egberts (JDE) mogelijk al in de eerste helft van dit jaar terugkeert naar de beurs in Amsterdam. Eigenaar JAB zou de banken BNP Paribas en JPMorgan Chase hebben benaderd voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen.

AEX

De Europese beurzen gingen vrijdag met forse verliezen het weekeinde in. De AEX-index zakte 1,6 procent tot 589,50 punten. De MidKap bleef vlak op 910,77 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging onderuit. De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent in het rood op 28.256,03 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,6 procent.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1082 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 51,44 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 56,16 dollar per vat.