Brexit is risico voor Airbus

Londen - Vliegtuigmaker Airbus is niet van plan zijn productielocatie in het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen als de Britten uit de Europese Unie stappen. Wel zullen er vragen opborrelen over onder meer investeringen als de brexit een feit is. Airbus-baas Guillaume Faury bestempelde de brexit mede daarom als een risico voor de vliegtuigmaker.