Financiële steun bij zoektocht alternatieve afzetmarkten Begrip bij ondernemers over sancties Rusland: ’Liever paar ton verlies dan door moeten gaan’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Nederlandse bedrijven leveren kennis en techniek aan Rusland om voedsel zoveel mogelijk zelf te produceren. Ⓒ FOTO ANP/HH

De handel met Rusland ligt nagenoeg stil. Door de steeds strengere sancties is de handel in steeds meer producten verboden. Het sanctieloket Rusland van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is voor ondernemers met vragen de eerste informatielijn. „De dynamiek is totaal anders dan bij de helpdesk voor coronasteun”, vertelt RVO-medewerkster Rinske van den Brink. „De solidariteit is heel groot. Ondernemers snappen dat er sancties zijn.”