'Third Point rammelt aan de poort bij Essilor'

Charenton-le-pont - De activistische investeerder Third Point heeft zich naar verluidt ingekocht bij de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat het hedgefonds van miljardair Daniel Loeb ook al met de voorzitter van de maker van Ray-Ban-zonnebrillen heeft gesproken. Wat Third Point precies wil bij EssilorLuxottica en hoe groot het belang in de onderneming precies is, is niet duidelijk.