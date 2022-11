Grote fusie boekuitgevers Penguin en Simon & Schuster geblokkeerd

Dat meldt de New York Post dinsdag. Volgens de Amerikaanse districtsrechter Florence Pan zou deze deal tussen de twee giganten de concurrentie te veel beperken, waarvan consumenten de dupe zouden zijn.

De uitgever Penguin Random House, uitgever van boeken als Michelle Obama’s Becoming, George Orwell’s 1984 en Dan Brown’s The Da Vinci Code en de uitgever Simon & Schuster die bestsellers als Fairy Tale van Stephen King en The Last Chairlift van John Irving op de markt heeft gebracht, zien schaalvergroting als noodzaak.

Zij zijn in de markt de nummers vier en vijf in verkoopvolume. Het ministerie van Justitie spande vorig jaar een rechtszaak aan om deze fusie te blokkeren.

Buitensporig

Bertelsmann-topman Thomas Rabe keerde zich direct tegen de uitspraak. „Een fusie zou goed zijn voor de concurrentie.” Paramount Global zei dat het „teleurgesteld was door de uitspraak.” Het bedrijf overweegt een beroep tegen de uitspraak.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde dat de deal „buitensporige invloed zou hebben op wie en wat wordt gepubliceerd, en hoeveel auteurs voor hun werk worden betaald.”

Assistent-procureur-generaal Jonathan Kanter noemt de beslissing „een overwinning voor auteurs, lezers en de vrije uitwisseling van ideeën.”