Planbureau: risico op recessie in Nederland neemt toe

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederland loopt een steeds groter risico om in een recessie te belanden. Tegenvallende cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar stemmen somberder over de verwachtingen voor onze economie. Consumenten moeten rekening houden met een langdurig hoge inflatie.