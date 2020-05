Pensioenuitvoerders overwegen samenwerking

Het gaat om uitvoerders voor de bouwpensioenen (APG), zorgpensioenen (PGGM), metaal en techniekpenioenen (MN). Zij beheren bij elkaar de pensioenen van zo’n 8.7 miljoen werkenden en gepensioneerden.

APG

APG heeft in haar jaarverslag over 2019 gekeken of er een mogelijkheid is tot samenwerking, met als doel de kosten te drukken. ’In 2020 willen we op dit vlak concrete eerste stappen gaan zetten’, staat in het jaarverslag te lezen. De samenwerking zou kunnen gaan om bijvoorbeeld het stroomlijnen van premies innen en pensioenen uitbetalen.

Gezamenlijke organisatie

APG meldt dat er voor dit soort taken een gezamenlijke organisatie zou kunnen worden opgericht. Concrete plannen zijn nog niet opgezet.

APG-baas Gerard van Olphen liet aan pensioenvakblad IPE weten dat „als blijkt dat samenwerking niet genoeg genoeg waarde toevoegt, dan is het niet logisch om er mee door te gaan.” De voorstellen worden de komende maanden beoordeeld door de pensioenfondsen.