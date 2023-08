Kendrion ziet omzet stijgen, voorzichtiger over tweede jaarhelft

Amsterdam - De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft over het tweede kwartaal meer omzet geboekt, ondanks verslechterde marktomstandigheden. Met name in Duitsland en China had het bedrijf daar last van, waardoor de toeleverancier aan de auto-industrie voorzichtiger is over de tweede helft van dit jaar.

