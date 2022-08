Beursblog: schade bij Caterpillar trekt Dow omlaag; prachtrit Uber

Financieel

Ferrari ligt goed op de weg met verkoop, geeft gas bij elektrisch

De Italiaanse fabrikant van exclusieve sportwagens Ferrari is optimistischer geworden over de vooruitzichten voor dit jaar dankzij sterke verkopen in de Verenigde Staten en China. Het concern verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in 2022 na recordresultaten in het tweede kwartaal.