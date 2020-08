Galapagos verliest op vlakke AEX

Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 567,2 punten. De AMX daalde 0,4% naar 813,4 punten. De koersenborden in Londen (-0,4%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,1%) kleurden eveneens rood.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% lager. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq eindigde woensdagavond 1,7% hoger. De Dow Jones-index won 0,3%. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting ruim 0,1% in het rood.

In de AEX ging beurszwaargewicht Prosus aan kop met een plus van 1,1%. In de techhoek lagen ook ASMI (+1,1%) en Adyen (+0,9%) er opgewekt bij.

Philips (+0,6%) kondigde aan de Amerikaanse branchegenoot Intact Vascular over te nemen. Het zorgtechnologieconcern betaalt maximaal $360 miljoen voor de ontwikkelaar van medische apparaten voor de behandeling van bijvoorbeeld bloedvaten.

Biotechnologieconcern Galapagos (-2,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Verzekeraar Aegon leverde 1,9% in.

ABN Amro (-1,3%) en ING (-1,4%) koersten eveneens lager. ABN Amro, ING, Rabobank en overheidsinstelling FMO dreigen opgeteld voor bijna $245 miljoen het schip in te gaan door mogelijke fraude bij de failliete Argentijnse sojahandelaar Vicentin, meldt het FD. De banken maken deel uit van een groep internationale banken die Vicentin bij de rechtbank in New York heeft aangeklaagd. De bankengroep stelt dat $500 miljoen op het spel staat door het handelen van Vicentin.

In de AMX was sportschoolketen Basic-Fit (+0,9%) de grootste stijger. Vastgoedfonds Eurocommercial (-2,1%) was de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen.

OCI (-0,6%) leed in het afgelopen kwartaal een verlies van $2,4 miljoen. De omzet van de kunstmestfabrikant daalde 8% naar $875 miljoen. Voor de rest van het jaar is OCI echter positiever gestemd.

Smallcapfonds B&S Group koerste 4,8% lager. Zakenbank Morgan Stanley heeft het beleggingsadvies voor de distributeur en groothandel verlaagd naar ’onderwogen’. B&S werd deze week beschuldigd van de dumping van medicijnen in de VS.

Vivoryon (-2,6%) zag het verlies in de eerste zes maanden flink stijgen. De biotechnoloog gaf fors meer uit voor de ontwikkeling van zijn kandidaat-medicijn tegen Alzheimer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vivoryon heeft nog geen omzet om daar tegenover te stellen en dus groeide het verlies ook.

Neways (-7,3%) boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van €800.000. De orderportefeuille van de elektrnoicatoeleverancier kromp echter met 13% ten opzichte van eind 2019.

Alfen gaf 0,3% prijs. De laadpalenfabrikant ging woensdag liefst 24% omhoog na klinkende halfjaarcijfers.

De lokaal genoteerde detacheerder DPA (+4,5%) kampte in de eerste jaarhelft met minder vraag naar de diensten van zijn professionals vanwege de coronacrisis. Dat leidde onder meer tot een lagere omzet. Het bedrijf verkleinde daarom ook zijn eigen personeelsbestand in deze periode. Door kostenbeheersing bleven de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfsvoering van DPA beperkt. Het bedrijf denkt dat de onzekerheid op zijn markten door het coronavirus nog wel even aanhoudt en geeft geen financiële verwachtingen.

Techbedrijf CM.com (+1,7%) wist in de eerste jaarhelft flink te profiteren van extra investeringen door bedrijven om online hun klanten te kunnen bedienen. De tak van het bedrijf die kaartverkoop regelt voor onder meer musea had wel last van de coronacrisis, maar ook daar zag de onderneming in de laatste maand van de periode weer groei. Ook kon het bedrijf daar diensten voor vouchers en teruggave van geld aanbieden.

