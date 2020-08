Tegenwind bij chips legt opmars AEX aan banden

Na een kabbelend verloop eindigde de AEX-index 0,7% lager op 562,41 punten. De AMX daalde ook 0,7% naar 810,7 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt keken ook tegen verliezen aan.

De digitale speech die Fed-voorman Powell hield tijdens de bijeenkomst voor bankiers in Jackson Hole had weinig impact op de koersen. Powell gaf onder meer aan dat de Amerikaanse centrale bank ook bij een daling van de werkloosheid in de VS geen haast zal hebben met het verhogen van de rente. Na de uitbraak van de coronacrisis in maart werd de beleidsrente in twee forse stappen teruggebracht tot bijna 0% om de Amerikaanse economie een steun in de rug te geven. Verder liet Powell weten dat de Fed flexibeler om wil gaan met de inflatiedoelstelling en te streven naar een gemiddelde inflatie van 2%. Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat de toespraak van Powell weinig om het lijf had. „De aanpassing van de inflatiedoelstelling was eigenlijk een bevestiging van wat de markt al had verwacht. Bovendien is deze situatie bij de huidige inflatie totaal niet aan de orde.”

Vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt kwam er in de middag positief nieuws. Het aantal WW-aanvragen in de VS is in de voorbije week zoals verwacht iets gedaald naar 1 miljoen. Het aantal voortgezette uitkeringen liet een behoorlijke terugval zien. Daarnaast werd de duikvlucht van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal licht opwaarts bijgesteld. „De werkloosheid in de VS staat nog steeds op een hoog niveau vergelijkbaar met piek tijdens de schuldencrisis”, stelt Marey. „Het is vooral afwachten in hoeverre het economische herstel na het terugdraaien van de coronamaatregelen door zal zetten in het vierde kwartaal. Dat zal mede afhangen of er nog groen licht komt voor nieuwe coronasteun.”

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is het met het einde van de cijferseizoen de stemming op de aandelenmarkten vooral in de VS flink opgeklaard. ”De VIX-index die de nervositeit bij beleggers weergeeft, is in de afgelopen maanden stevig afgekomen mede door de verwachting dat er een coranavaccin aan zit te komen en de handelsdeal tussen China en Amerika gehandhaafd is. Je ziet in Amsterdam dat vooral techfondsen die vorige week nog verzwakking lieten zien, zoals Prosus, deze week weer flink aantrekken. Met het neerzetten van hogere bodems lijkt de AEX op weg om de bovenkant van de tradingrange te gaan testen.”

In de AEX zat Aegon nog steeds in de achterhoede met een koersdaling van 2%. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 1,9% in. De domper van vorige week uit de VS over het uitstel van een belangrijk medicijn werkt nog steeds negatief door.

Chipfondsen die eerder deze week nog flink zijn opgelopen, deden een stap terug. ASML viel 1,8% terug, terwijl ASMI 1,9% wegzakte.

Banken drongen de verliezen terug. ABN Amro en ING werden 0,5% respectievelijk 1,2% minder waard. De Nederlandse grootbanken en overheidsinstelling FMO dreigen opgeteld voor bijna $245 miljoen het schip in te gaan door mogelijke fraude bij de failliete Argentijnse sojahandelaar Vicentin, meldt het FD.

Philips zakte 0,4%. Het zorgtechnologieconcern kondigde aan de Amerikaanse branchegenoot Intact Vascular over te nemen. Philips betaalt maximaal $360 miljoen voor de ontwikkelaar van medische apparaten voor de behandeling van bijvoorbeeld bloedvaten.

Aan de andere kant ging koploper KPN 1,6% vooruit. Unilever boekte een winst van 0,6% gesteund door meevallende prestaties uit de Amerikaanse retailmarkt.

In de AMX was speciaalchemieconcern Corbion in trek met een vooruitgang van 1,1%. GrandVision kreeg er 2,8% bij. Het moederbedrijf van Pearle en Eyewish boekte deze week een overwinning in een rechtszaak aangespannen door de Frans-Italiaanse belager EssilorLuxottica.

OCI liep tegen een daling met 3,3% op. De kunstmestfabrikant leed in het afgelopen kwartaal een verlies van $2,4 miljoen. De omzet van de daalde 8% naar $875 miljoen. Voor de rest van het jaar is OCI echter positiever gestemd.

Smallcapfonds B&S Group koerste 4,2% lager. Zakenbank Morgan Stanley heeft het beleggingsadvies voor de distributeur en groothandel verlaagd naar ’onderwogen’. B&S werd deze week beschuldigd van de dumping van medicijnen in de VS.

Vivoryon dook 8,7% omlaag. Het biotechconcern zag het verlies in de eerste zes maanden flink stijgen. Neways kelderde 6% na de melding over een forse krimp van de orderportefeuille bij de elektronicatoeleverancier.

Kendrion daarentegen wakkerde de kooplust flink aan. Het aandeel knalde zonder duidelijke aanleiding 10% omhoog.

De lokaal genoteerde detacheerder DPA (+0,9%) kampte in de eerste jaarhelft met minder vraag naar de diensten van zijn professionals vanwege de coronacrisis.

Techbedrijf CM.com (-6,3%) wist in de eerste jaarhelft flink te profiteren van extra investeringen door bedrijven om online hun klanten te kunnen bedienen. De tak van het bedrijf die kaartverkoop regelt voor onder meer musea had wel last van de coronacrisis, maar ook daar zag de onderneming in de laatste maand van de periode weer groei. Ook kon het bedrijf daar diensten voor vouchers en teruggave van geld aanbieden.

SnowWorld zat aanvankelijk in de lift, maar ging met een verlies van 0,7% de dag uit.

