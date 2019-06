Populair op dft.nl deze week: pensioen en koffiepauze

Een overzicht van de tien meest gelezen artikelen van de afgelopen week.

Waarschuwing

Terwijl de vakbond zich nog moest buigen komt over het nieuwe pensioenakkoord, komt oud-minister Dijsselbloem met een nieuwe waarschuwing. Door nieuwe rekenregels verslechtert de situatie van fondsen.

Bekijk ook: Keiharde dreun voor pensioenen

IMF-topvrouw Christine Lagarde heeft stevige kritiek op ons overheidsbeleid. Vorig jaar hield Nederland €11,3 miljard over. Dat hadden we moeten investeren, vindt Lagarde.

Is het beeld van grote ruimtes vol glanzende bolides straks verleden tijd? Door de snelgroeiende populariteit van private lease en de komst van elektrische auto’s is er voor de klassieke dealer over tien tot vijftien jaar nauwelijks ruimte meer, zegt Henk van der Kwast, directeur van de Stern Groep.

In het concept-pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog. Wat wordt jouw moment om te stoppen met werken?

Bedrijven komen in de financiële problemen doordat klanten incasso’s storneren. Diverse bedrijven stoppen er daarom mee.

Bekijk ook: Incasso in de ban na fraude

Het wil maar niet echt lukken met het Canadese warenhuis Hudson’s Bay in Nederland. De firma verkoopt warenhuizen in Europa.

Werknemers van Synergon, gedetacheerd bij Rensel Metaal in het Groningse Winschoten, waren gewend twee keer een kwartier koffiepauze te mogen houden onder werktijd. Het bedrijf wil nu dat ze dat maar in hun eigen tijd doen. En dat mag, zegt de rechter.

Online warenhuis Coolblue komt voor een groot deel, bijna de helft van de aandelen, in handen van de Rotterdamse investeringsmaatschappij HAL.

Bekijk ook: HAL koopt bijna helft bedrijf Coolblue

De directeur van het Dordtse staalbedrijf Arcus gebruikte de zakelijke creditcard voor álles: van tickets voor Beyoncé voor zijn dochter en negen vriendinnen tot een radiostudio, paardentrailer en ontelbare etentjes. Verdiende hij zo slecht dan? Nee hoor, €25.000 bruto per maand.

Bekijk ook: Stelende directeur moet bijna 2 miljoen terugbetalen

Wie heeft er nog kwartjes, rijksdaalders, geeltjes, zonnebloemen of een snip? Bij Slagerij De Schans in Leeuwarden kan er nu vlees mee worden gekocht!

Bekijk ook: Met guldens betalen bij Friese slager