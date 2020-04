‘Tegenwind Beyond Meat door zwaar weer in voedingsketen’

Volgens analisten van de Zwitserse bank houden beleggers er nog onvoldoende rekening mee dat Beyond Meat last gaat krijgen van de grote blootstelling aan de voedingssector, waaronder restaurants die in zwaar weer zijn gekomen door de coronacrisis.

Ook wijzen ze op de komst van concurrerende bedrijven, zoals Impossible Foods. Deze branchegenoot is een flinke speler in de markt geworden vanwege contracten met grote levensmiddelenbedrijven, zoals Kelogg.

Toch kwam er ook positief nieuws voor Beyond Meat naar buiten. De producent van vleesvervangers heeft een eerste stap gezet in China via een samenwerkingsverband met koffieketen Starbucks.