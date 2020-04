AkzoNobel schiet omhoog op groene AEX

Rond 12.00 uur koerste de AEX-index 1,5% hoger bij 503,4 punten. De AMX-index steeg 0,8% naar 667,4 punten. De koersenborden in Londen (+1,4%), Parijs (+0,7%) en Frankfurt (+1,3%) kleurden eveneens groen.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) blijft er door de coronacrisis voorlopig sprake van volatiele beurzen. „De ene dag is er een behoorlijke klap naar beneden. En de andere dag is er weer fors herstel. Dat laatste is vandaag het geval.”

Van de Groep vindt het verder opvallend dat de ene sector veel harder wordt getroffen door de coronacrisis dan de andere sector. „Fabrikanten van medische apparatuur als Philips en farmaceuten hebben het in het eerste halfjaar moeilijk, maar zij verwachten herstel in het tweede halfjaar. Aan de andere kant worden uitzenders en oliebedrijven wel enorm geraakt.”

In Nederland zakte het consumentenvertrouwen naar het laagste niveau ooit. „Een enorme klap”, aldus CBS-directeur Pieter Hein Mulligen over de impact voor de economie.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting circa 1,3% hoger. Brentolie daalde met 5%. „Handelaren die dachten dat de ergste verkopen in olie voorbij waren na de afloop van het mei-contract kwamen bedrogen uit”, aldus broker IG.

Flinke uitschieters in AEX

In de AEX ging AkzoNobel aan kop met een koerssprong van 7,9%. De verffabrikant boekte in het afgelopen kwartaal een hogere operationele winst bij een dalende omzet. ING-analist Stijn Demeester, die een koopadvies handhaaft bij €190 als koersdoel, noemt de resultaten, gedreven door kostenbesparingen en lage grondstofkosten, ’sterk’. AkzoNobel handhaaft zijn dividend.

Chiptoeleverancier ASMI (+4,5%) zag beperkte gevolgen in zowel omzet als nieuwe orders. Die waren voor analisten van KBC en ING beter dan verwacht in omzet, orders en winst. ASMI’s dividend en aandeleninkoopprogramma blijven overeind. Ook in het tweede kwartaal verwacht het concern weinig problemen, wel meer onzekerheden door de coronapandemie. Sectorgenoot ASML steeg 3,3%.

De AEX werd eveneens vooruit geholpen door Royal Dutch Shell (+2,6%). De beurszwaargewicht verloor dinsdag nog bijna 5% door de aanhoudende val van de olieprijs.

Uitzender Randstad (+0,4%) meldde een beter dan verwachte eerstekwartaalomzet. De ebitda bleef ook boven consensus. Maar sinds half maart is de vraag naar uitzendkrachten met 30% gedaald door lockdownmaatregelen. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal.

Bierbrouwer Heineken (-2,1%) meldde geen interimdividend te betalen, het schrapt de bonussen voor topmanagers na een 69% winstafname. Het operationele resultaat is een tegenvaller, aldus ING-analist Reginald Watson. Heineken verloor biervolume in het eerste kwartaal en de top voorziet een verdere afname in het lopende kwartaal. Heineken verwacht de gevolgen van de coronacrisis ook nog in de tweede jaarhelft te voelen. Watson verwacht dat analistenverwachtingen breed gaan dalen.

Adyen (-2,5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De betalingsverwerker deed een stap terug na een koerswinst van 9% op dinsdag.

Chiptoeleverancier Besi (+4%) was de koploper in de AMX. Biofarmaceut Pharming steeg dinsdag 27%, maar liet vandaag 3,9% aan waarde lopen.

Fitnessketen Basic-Fit bewoog 5,7% lager. Het beperkte in een tussentijds bericht zijn verwachtingen bij een kwartaalomzetgroei van 15% naar €137,5 miljoen. Sinds half maart zijn alle fitnessclubs van het bedrijf dicht en snijdt het in kosten van de 828 filialen. ING-analist Marc Zwartsenburg noemt het ’positief’ dat de Basic-Fit kredietlijnen bij de banken heeft versterkt; daar waren zorgen over. KBC Securities verwacht geen verdere kapitaalverhoging voor de sportscholenuitbater.

ICT Group (-5,7%) stelde teleur bij de lokale fondsen. De detacheerder schrapte zijn dividendprogramma voor 2019.