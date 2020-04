Beurzen: belegger koopt breed in op Damrak

De AEX-index koerste rond 09:45 uur 1,2% hoger bij 501,9 punten. De AMX-index noteerde 0,8% winst bij 667,3 punten.

In Nederland zakte het consumentenvertrouwen naar het laagste niveau ooit. ,,Een enorme klap”, aldus CBS-directeur Pieter Hein Mulligen over de impact voor de economie.

De Duitse DAX-index staat 1% hoger, de CAC-40 in Frankrijk noteerde 0,3% winst. De Britse FTSE 100 won 0,7%.

In Azië daalde de Japanse Nikkei met 0,7%. Bij game-producent Nintendo (Zelda, Mario) nam een investeerder een groot belang.

De Dow Jones-index sloot dinsdagavond 2,7% lager. De Nasdaq leverde 3,5% in. De eerste futures voor opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur noteren 0,8% tot 1% hoger.

Brentolie daalde met 13,5%. 'Handelaren die dachten dat de ergste verkopen in olie voorbij ware na de afloop van het mei contract kwamen bedrogen uit’, aldus broker IG.

De euro noteerde een fractie hoger bij $1,0866. De goudprijs stijgt met 0,6%.

Flinke uitschieters

Uitzender Randstad (+3,7%) koerste bovenin de AEX. Het meldde een beter dan verwachte eerstekwartaalomzet. De ebitda bleef ook boven verwachting. Maar sinds half maart is de vraag naar uitzendkrachten met 30% gedaald door lockdownmaatregelen. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal.

Verf- en chemicaliënleverancier AkzoNobel (+7,8%) leidde de index na een stijging van de operationele winst over het afgelopen kwartaal, bij een dalende omzet.

Chiptoeleverancier ASMI (+2,4%) zag beperkte gevolgen in zowel omzet als nieuwe orders. Die waren voor analisten van KBC beter dan verwacht. ASML’s dividend en aandeleninkoopprogramma blijven overeind. Ook in het tweede kwartaal verwacht het concern weinig problemen, wel meer onzekerheden door de coronapandemie. ASM Pacific (+3%), waarin ASMI een kwart aandelen bezit, kampte met een afname van orders.

Bierbrouwer Heineken (-1,5%) meldde geen interimdividend te betalen, het schrapt de bonussen voor topmanagers. Heineken verloor biervolume in het eerste kwartaal en de top voorziet een verdere afname in het lopende kwartaal. Heineken verwacht de gevolgen van de coronacrisis ook nog in de tweede jaarhelft te voelen.

Betalingsverwerker Adyen ging 1,8% lager na de 9% winst dinsdag,

Energiebedrijf Shell (-0,8%) stelt de ontwikkeling van een gasveld in de Noordzee van $1 miljard waarde volgens Amerikaanse media voorlopig uit.

Vastgoedbedrijf WDP (+4%) ging aan kop in de Midkap. Het meldde een 14% hogere kwartaalwinst. Het beoogd brutodividend van €0,80 per aandeel blijft overeind, 8% meer dan vorig jaar. PostNL won 2,2%, Besi steeg 2%.

Fitnessketen Basic-Fit bewoog fors: van winst naar klein verlies. Het beperkte in een tussentijds bericht zijn verwachtingen bij een kwartaalomzetgroei van 15% naar €137,5 miljoen. Sinds half maart zijn alle fitnessclubs van het bedrijf dicht en snijdt het in kosten van de 828 filialen. KBC Securities verwacht geen kapitaalverhoging voor de sportscholenuitbater.

ICT Group (-4%) stelde teleur bij de lokale fondsen. De detacheerder schrapte zijn dividendprogramma voor 2019.