Consument laat geld rollen, maar onzekerheid houdt aan Economie bloeit, maar is nog ’verre van normaal’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

DEN HAAG - De economie is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Consumenten zijn flink gaan uitgeven en hebben zo de economie uit het slop getrokken. Maar de schade in de horeca, de cultuursector, de reisbranche en de evenementenbranche is nog altijd groot. ABN-econoom Nora Neuteboom: „Er is nog onzekerheid, corona is niet weg.”