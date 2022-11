TikTok trekt aan kortste eind: massaclaim om schending privacy kinderen mag doorgaan

Met steun van de Consumentenbond startte stichting Take Back Your Privacy vorig jaar een collectieve actie tegen TikTok namens alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De eis: dat TikTok de Nederlandse minderjarige TikTok-gebruikers een schadevergoeding betaalt voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden.

Illegaal profielinformatie

Het vooral onder kinderen populaire platform TikTok houdt gebruikers nauwlettend in de gaten. De app verzamelt illegaal al jaren profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat de kinderen doen op de app. Daarnaast zou TikTok gegevens naar het buitenland sturen, zoals naar China, zonder dat duidelijk is wat er met die gegevens gebeurt.

Vertraging zaak

TikTok stelde dat de Nederlandse rechter de zaak niet mocht beoordelen omdat het bedrijf buiten Nederland is gevestigd, maar de rechtbank oordeelt dat dit onjuist is. De procedure gaat nu daarom verder, ondanks TikToks verwoede pogingen om de zaak te vertragen.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond is heel blij: „Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is.” De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy roepen consumenten op deze actie te steunen en zich aan te melden.