Ongekend: Hema overweegt rechtszaak tegen analist

Boekhoorn is zo kwaad dat hij dinsdag een bijeenkomst met journalisten afzegde. Hij wil zich niet verdedigen tegen de onzin van Everest Research. Bij Hema vinden ze het rapport, dat is opgemerkt door persbureau Bloomberg, broddelwerk. Volgens bronnen is Everest geen gezaghebbend analistenbureau in de retail.

Convenant

Everest meent dat Hema failliet dreigt te gaan als Boekhoorn niet miljoenen bijstort. Zo zou de liquiditeitspositie volgend jaar zakken van €62 naar €18 miljoen. „Onhoudbaar”, aldus de analisten. Ook zou Hema het convenant, dat is afgesproken met de banken, niet halen. Hema mag volgens de banken niet zakken onder een bedrijfsresultaat (ebitda) van €70 miljoen. Everest denkt dat Hema dat niet haalt.

Hema is hevig verontwaardigd over die conclusie, omdat het bij de banken niet om de ebitda, maar om de aangepaste ebitda gaat. En die bedraagt volgens Hema €104,9 miljoen. „Dat is ruim boven de €70 miljoen die Hema heeft afgesproken met de schuldeisers over de financiële positie van het bedrijf”, aldus de woordvoerder.

Schattingen

Daarnaast herkent Hema zich niet in de getallen die de analisten gebruiken om onze toekomstige liquiditeitspositie in te schatten. Gelet op de ernst van de stellingen en de mogelijke schade die Hema hierdoor leidt, beraadt Hema zich op verdere juridische stappen tegen Everest, zegt de zegsman van Hema.

Het Nederlandse warenhuis is bezig met een transitie van het bedrijf. Hema wil vooral in het buitenland een merk worden, dat bij derden wordt verkocht. Zo kun je tegenwoordig online bij Wehkamp en Walmart spullen van Hema kopen en bij de Franse supermarkt Franprix in de winkels. Hema is bezig met expansie in Azië, het Midden Oosten en Zuid Amerika.