Naspers trekt geld aan voor DappRadar

Meerdere partijen als Angel Invest Berlin en Blockchain.com deden mee. DappRadar wil het geld voornamelijk gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en op die manier een volgend stadium in zijn groei bereiken.

Volgens Naspers is "DappRadar succesvol in het uitbouwen van een sterk commercieel merk in de blockchain-markt". Naspers investeert ook in DappRadar maar maakt niet duidelijk om wat voor bedrag het gaat.