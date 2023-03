Rechterhand Ben van Beurden ook weg bij Shell

Shell meldt bij het aangekondigde vertrekt dat Brekelmans wordt opgevolgd door de aan de TU Delft opgeleide chemisch ingenieur Robin Mooldijk, momenteel executive vicepresident van het onderdeel Chemicals & Products bij Shell.

Afslanken

Het is opnieuw een wisseling van de wacht in de top van Shell. Eind 2022 maakte Ben van Beurden plaats voor Wael Sawan. Die greep direct in bij het bestuur, dat hij in het jaar van een $40 miljard winst afslankte van negen naar zeven leden.

Bovendien voegde hij de activiteiten voor vloeibaar gemaakt gas (lng) en de up stream-activiteiten samen. Daarnaast liet Sawan onderzoek doen naar het voortbestaan van energiecontracten rechtstreeks geleverd aan consumenten, nadat vooral in het Verenigd Koninkrijk tegenvallers ontstonden.

Recent kondigde de directeur Shell Nederland, Marjan van Loon, aan per 1 april bij het energiebedrijf te vertrekken. Zij wordt opgevolgd door Frans Everts, de huidige vice-president voor corporate relations bij Shell.

’Hoge rendementen’

Sawan meldde in januari zich scherper te willen richten op ’het versterken van de prestaties van bedrijfsonderdelen en het realiseren van hoge rendementen voor onze aandeelhouders’.

Shell waarschuwde ook dat het olie- en gasbedrijf moet blijven investeren in fossiele brandstoffen, naast de uitgaven voor schone energie.

De in de jaren tachtig aan de TU Delft in petroleum engineering opgeleide Brekelmans gold als sparringpartner bij grote investeringen in Nederland. De Shell-routinier stond bekend als steun en toeverlaat van de vorig jaar teruggetreden ceo Ben van Beurden.