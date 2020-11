Piloten KLM in brief aan minister Hoekstra: bereid tot langer loonoffer

Dat blijkt uit een zondag verzonden brief, die is ingezien door De Telegraaf. De toekomst van de luchtvaartmaatschappij staat op losse schroeven, omdat de minister op dit moment geen leningpakket van €3,4 miljard wil verstrekken aan de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Vakbonden FNV en VNV hebben zich tot nu toe niet zwart op wit gecommitteerd aan vijf jaar loonmatiging, die minister Hoekstra gepast vindt gedurende de looptijd van de lening.

In de brief van de VNV wordt de termijn van vijf jaar niet genoemd. De vakbond houdt het huidige akkoord aan, dat voor 17 maanden is afgesproken. „We zijn bereid om in gesprek te gaan over de bijdrage die de situatie van dat moment vraagt”, staat in de brief van VNV-voorzitter Willem Schmid te lezen.

Voldoende?

De vraag is of de brief aan de minister voldoende is, want vakbond FNV heeft geëist dat de afspraken met de vliegers over het huidige loonoffer gelijk getrokken wordt met de rest. Deze hebben afspraken met een looptijd voor 2,5 jaar, plus daarbij een extra ’commitment-clausule’ voor vijf jaar. Over deze ongelijke afspraken is de afgelopen weken een conflict uitgebroken bij KLM, dat op de rug ligt door de coronacrisis. De vakbond vraagt de minister snel terug te koppelen, indien de brief niet genoeg is.

Volgens de VNV was men niet op de hoogte gesteld dat er voor vijf jaar een commitment gegegeven moest worden, zo staat in de brief te lezen. De andere vijf vakbonden bij KLM ondertekenden een aparte verklaring, die bij de cao-overeenkomsten wordt gevoegd.