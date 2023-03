Ook Nederlandse banken in vuurlinie door problemen in Silicon Valley

Daardoor kon de bank niet langer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. De federale overheidsdienst FDIC is aangesteld als bewindvoerder. Die organisatie zorgt voor een verzekering voor klanten, vergelijkbaar met het depositogarantiestelsel in Nederland. SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, had de bank moeite om zijn leningen te herfinancieren.

Beleggers begonnen donderdagavond al te vrezen dat deze in het gelijknamige techparadijs actieve bank, die vooral aan start-ups financiering verstrekt, zou omvallen. SVB Financial, de holding boven het bankconcern, ging op de beurs in New York 60% onderuit. Vrijdag werd de handel stilgezet, voordat een nieuwe koersval kon worden ingezet.

Verlies

Door de hard opgelopen rente in de VS leed het bedrijf een verlies van $1,8 miljard op de verkoop van een pakket obligaties. Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) geeft aan dat SVB veel te scherp aan de wind heeft gezeild in een periode van extreem lage rentes en volatiliteit. „Daar krijgen ze nu de rekening van gepresenteerd.” Bij de noodzaak van de bank om obligaties van de hand te doen, speelde volgens Van Schie mee dat door het verminderde techklimaat er bij klanten veel minder geld op de rekening staat.

FDIC opent maandag het hoofdkantoor van SVB en de zeventien filialen in Californië en Massachusetts en ook kunnen klanten dan weer bij hun geld. Tegoeden tot $250.000 zijn verzekerd. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim $175 miljard aan tegoeden. De laatste keer dat een bank in de Verenigde Staten omviel die onder het FDIC-verzekeringsstelsel viel was in oktober 2020. Toen ging de Almena State Bank uit Almena, Kansas kopje onder.

Ondertussen proberen diverse financiële instellingen, waaronder het bedrijf achter cryptoplatform Binance, aandeelhouders gerust te stellen door aan te geven dat het omvallen van SVB hen niet treft.

Beleggers vrezen dat ook andere bedrijven in de bankensector te maken krijgen met stevige verliezen op obligaties. Hogere rentetarieven zijn over het algemeen gunstig voor banken, maar veel kleinere banken hebben leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen, kunnen er net als bij SVB problemen ontstaan en wordt gevreesd dat grotere banken daar ook last van gaan krijgen. Zij verloren vrijdag op Wall Street opnieuw terrein, na donderdag al procenten te hebben ingeleverd. Volgens Wim Zwanenburg, strateeg bij Stroeve & Lemberger, is er echter geen reden voor al te veel pessimisme. „Het bankensysteem in de VS staat er veel sterker voor dan bij de uitbraak van de schuldencrisis.”

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen kwam vrijdag na overleg met de toezichthouders met een soortgelijke boodschap naar buiten. Banken zijn volgens haar veerkrachtig.

Winstgevend

Op het Damrak kregen financials het vrijdag flink te verduren. Bij de hoofdfondsen maakte ING een duikeling van 4,6%. Ook verzekeraars deelden mee in de malaise. Aegon zag 4,7% van de koers verdampen.

Van Schie stelt dat Europese banken er juist goed voorstaan. „Door de aantrekkende rente zijn banken momenteel zeer winstgevend. Bovendien nemen ze veel minder risico bij het aangaan van posities in vergelijking met banken in de VS, waar het toezicht bij onder meer de regionale spelers losser is.”