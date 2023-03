Ook Nederlandse banken in vuurlinie door problemen in Silicon Valley

Silicon Valley Bank, de bank zeer actief in het techpardadijs waar bijna alle grote techreuzen onderdak hebben, maar ook start-ups altijd op zoek zijn naar financiering, is in zwaar weer terecht gekomen. Door de hard opgelopen rente in de VS heeft het bedrijf een verlies geleden van $1,8 miljard op de verkoop van een pakket aan staatsobligaties.

De aankondiging van Silicon Valley Bank om met een grote kapitaalinjectie de balans te versterken, haalde de onrust over het grote verlies bepaald niet weg. Het aandeel SVB Financial, de holding boven het bankconcern, zette donderdag op Wall Street een duikvlucht in en kelderde maar liefst 60%. In de voorbeurshandel lijkt de koers vrijdag de duikeling te vervolgen.

Voor de topman Greg Becker is het nu alle hens aan dek om een bankrun bij zijn bedrijf te voorkomen. Een aantal investeringsfondsen, waaronder het Founders Fund van miljardair Peter Thiel, heeft al aan zijn klanten geadviseerd om de blootstelling aan SVB te verminderen vanwege het risico dat de bank mogelijk niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Banken

De vrees bij beleggers dat ook andere kleinere bedrijven actief in de bankensector gebukt kunnen gaan onder verliezen op obligaties, heeft flink schrik aangejaagd. Hogere rentetarieven zijn over het algemeen gunstig voor banken, maar veel kleinere banken hebben leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen, kunnen er net als bij SVB problemen ontstaan en wordt gevreesd dat grotere banken daar ook last van gaan krijgen. Op Wall Street deden beleggers onder meer JP Morgan en Citigroup donderdag in de uitverkoop – met verliezen tot 5,4% als gevolg.. Wim Zwanenburg, strateeg bij Stroeve & Lemberger, benadrukt dat er een paniekgolf door de bankensector gaat. Toch is er volgens hem geen reden voor al te veel pessimisme. „Het bankensysteem in de VS staat er veel sterker voor dan bij de uitbraak van de schuldencrisis. Bovendien zit de Amerikaanse centrale bank nog op het vinkentouw om in te grijpen als dat nodig zou zijn.”

Ook op het Damrak zit de bankensector in de hoek waar de klappen vallen door de bezorgdheid over de problemen bij de SVB. AEX-fonds ING ziet 4,4% van de koers verdampen, terwijl Midkapper ABN Amro 5% omlaag duikt. Ook verzekeraars delen mee in de malaise. Aegon maakt een duikeling van 5,3%.

Simon Wiersma, strateeg bij het het ING Investment Office, noemt de afstraffing vooral bij de Europese bankaandelen ’overdreven’. Hij wijst er op dat zolang banken de obligaties die onder water staan niet verkopen, er nog niet zo veel aan hand is. „Het lijkt er op dat de nervositeit bij beleggers over SVB is doorgeschoten en dat we er waarschijnlijk over een maand niet veel meer over horen.”