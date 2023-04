Premium Het beste van De Telegraaf

Premier Mark Rutte: ’Monarchie zorgt voor evenwicht’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Premier Mark Rutte en VVD-nestrix Erica Terpstra te midden van Jan Kees de Jager (l.) en Fons de Poel (r.) met achter hen Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal (l.), Jan Driessen, vermomd als beveiliger, en Kiesraadslid Laetitia Griffith. Ⓒ De Telegraaf

Premier Mark Rutte verklaarde vrolijk ,,Traditie!”, toen hij ook dit jaar weer voor de Koningsvaart arriveerde bij de organisator, communicatieman Jan Driessen. De premier legde uit waarom hij een warm voorstander is van de monarchie. En even later werd hijzelf als een prins toegejuicht in feestvierend Amsterdam.