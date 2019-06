Economische bedrijvigheid Frankrijk omhoog

De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie steeg van 50,6 in mei naar 52 in juni. Economen rekenden hier in doorsnee op 50,8. De index voor de dienstensector ging van 51,5 naar 53,1. De consensus was hier 51,6. De samengestelde graadmeter met daarin diensten en industrie in Frankrijk kwam uit op 52,9 tegen 51,2 een maand eerder. Hier was de gemiddelde verwachting 51,3.

Een stand van de inkoopmanagersindex van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.