Column: donkere wolken boven vastgoedfonds Duinweide Supermarkten

Financieel

Huishoudens kopen minder kleding en schoenen, maar geven meer uit aan vakantie

Consumenten hebben in augustus meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat als verklaring wijst op de coronamaatregelen in de horeca en bij evenementen die vorig jaar in de zomerse maand nog van kracht waren.