Column: Geef Nobelprijs aan de ECB

ECB-bestuurslid Isabel Schnabel Ⓒ Foto HH / AFP

„Er is overweldigend empirisch bewijs voorhanden dat erop wijst dat de maatregelen die de ECB heeft genomen niet alleen noodzakelijk waren om onze taak voor prijsstabiliteit te zorgen te vervullen, maar dat ze ook behoorlijke positieve effecten hebben gehad op economische groei en werkgelegenheid in de eurozone.” ’Maatregelen’ zijn de negatieve rentes en opkopen van staats- en bedrijfsobligaties à €50.000 per seconde.