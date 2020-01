Column: Weekendje Londen? Wacht met boeken!

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan de koers van het pond drukken en een weekendje Londen goedkoper maken. Ⓒ DIJKSTRA BV

Vrijdagavond om middernacht is het eindelijk zover: Groot-Brittannië verlaat de EU. Het is vooral een symbolisch moment. In het voorjaar begint het hele circus weer opnieuw – en deze keer staat er meer op het spel dan ooit.