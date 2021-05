Premium Financieel

Kopzorg nummer 1: wanneer spat luchtbel huizenmarkt uiteen?

Woningbezitters zagen hun huis afgelopen jaren doorlopend in waarde stijgen, huurders merken het ook in hun stijgende maandlasten. Consumenten vrezen dat zulke prijzen onhoudbaar worden: het artikel hierover op DFT.nl is veruit het best gelezen in de top 10 van deze week.