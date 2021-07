Fugro boekt voor het eerst in zeven jaar nettowinst

De omzet kwam in het voorbije kwartaal uit op naar €389,5 miljoen, 14,1% hoger dan een jaar eerder. In de eerste helft van het jaar was er een daling van €707,4 miljoen naar €673,3 miljoen.

Toch is het tweede kwartaal hoe dan ook een stuk beter dan het eerste. De kwartaalomzet steeg naar €389,5 miljoen (+14,1% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020). De ebitda (bedrijfsresultaat) van €72,9 miljoen kwam ook een fractie hoger uit dan de analisten consensus vooraf.

En ook de marges stijgen; de ebit-marge steeg in het tweede kwartaal naar 8,1% (over het hele eerste halfjaar blijft hij nog steken op 2,5%). Fugro gaf eerder bij zijn complexe herfinanciering in 2020 aan dat het streeft naar marges van 8-12% op de langere termijn.

De margeverbetering werd volgens de topman geholpen door het afronden van een €130 miljoen groot kostenverlagingsprogramma, dat Fugro in 2020 aankondigde.

Windparken

Topman Mark Heine zegt dat Fugro vooral profiteert van opdrachten voor windparken op zee, van opdrachten die overheden uitvaardigen op gebied van infrastructuur en tot slot ook van extra werk in verband met waterveiligheid en klimaatverandering.

Het orderboek dikte licht aan (+3,3%) naar €863,4 miljoen.

De schuld liep op naar €368 miljoen, en bedrag dat fors omlaag moet. Fugro streeft 1,5 maal de jaar-ebitda als schuld na, nu zit het op factor 2,2. Als schuldverlaging een feit is, zal op zijn vroegst in 2022 dividend overwogen worden.

Fugro won recent onder andere de opdracht om mee te werken aan het onderzoeken en herstellen van de kademuren in Amsterdam, waarvan er in 2020 een paar instortten of scheurden. De gemeente Amsterdam werkt aan een grootscheeps programma om een aanzienlijk deel van de ongeveer 850 bruggen en 200 kilometer kademuur te vervangen of te renoveren.

Olie en gas

Heine ziet ook dat de olie- en gassector voorzichtig herstel toont. Onder andere opdrachten zoals het op afstand inspecteren van installaties op lekkages en onderhoud nemen weer toe. Discussies over het opstarten van nieuwe productie zijn er nog weinig, erkent hij.

„In Guyana, Suriname en wellicht over een tijdje weer in Oost-Afrika.” In Mozambique is het werk rond offshore gaswinning en exploratie stilgelegd na extreme gewelddadigheden.

Heine is content met de verdere diversificatie van Fugro, dat voorheen zwaar leunde op inkomsten van klanten uit de olie- en gassector. „Zestig procent van onze omzet is momenteel duurzame energie, infrastructuur en nautisch.”