Premium Financieel

Historische records en diepe dalen: het bijzondere beursjaar 2021 in grafieken

In 2021 hebben beleggers op het Damrak bepaald geen reden tot klagen gehad over de prestaties van de AEX. Bij de hoofdfondsen stal vooral ASMI de show, terwijl Just Eat Takeaway een zure smaak overliet. Op de oliemarkt was er na de malaise van een jaar eerder ditmaal reden tot juichen. De elektrisch...