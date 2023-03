Hoofdstad heeft jong restaurant erbij

Bovendien was er al volop sfeer: „Het mag van ons een beetje los allemaal”, zei Niels Leijssenaar, één van de vier ondernemers die samen in de Weesperzijdebuurt hun handen uit de mouwen steken in hun nieuwe zaak. Wat deze gastheer betreft, die bij Ron Blaauw de knepen van het vak leerde, zijn ze niet op sterrenjacht: „We hebben bijvoorbeeld niet iemand die je jas aanneemt. We willen gewoon een leuke, goede zaak!”

Niels Leijssenaar houdt in de gaten of alle gasten het naar hun zin hebben. Ⓒ Ivo Geskus

Al brengt Raymond Plat, de chef-kok van het viertal, wel degelijk een hoop sterren-ervaring mee. Hij begon met pizza’s bakken en ging daarna via de topchefs Martin Kruithof van De Lindenhof (**) in Giethoorn en Jonnie Boer van De Librije (***) in Zwolle naar Richard van Oostenbrugge van Restaurant 212 (**) in Amsterdam, waar hij zich opwerkte tot chef-kok. En zoals dat gaat onder échte vakbroeders: de drie topchefs kwamen speciaal voor deze proeflunch langs, samen met hun partners.

Afgezien van Plat en Leijssenaar is Troef in handen van Willem Alberts en Roderick Kunst. Zij vormen het zakelijk duo en startten samen ruim zes jaar geleden de Escobar in Amsterdam.

Hoog bezoek! Jarno Eggen komt binnen met achter zich Martin Kruithof en diens vrouw Marjan de Jonge. Ⓒ FOTO Ivo Geskus

Jarno Eggen, chef-kok van De Groene Lantaarn (**) in Staphorst, had deze middag vrij: „Wij zijn vier dagen in de week geopend en we draaien príma. Het is drukker op de dagen dat we wél open zijn. De bediening heeft nu één dag in de week om ramen te lappen en te dweilen. Dus we besparen op de schoonmaak!”

Keukenmeester Robert Kranenborg is nu horeca-fluisteraar: „Ik geef adviezen. Bijvoorbeeld aan Hotel De L’Europe, waar Freddy’s Bar verbouwd gaat worden. Er komt in het hotel bovendien een champagnebar.” Hij heeft zich verdiept in ravioli („Daar kun je alles mee!”) met zijn nieuwe bedrijf Rue de Ravioli. „Restaurants met een winkel, daar geloof ik in. Er komt nu zo’n combi in Eindhoven.”

Thérèse en Jonnie Boer waren net in Antwerpen geweest, in The Jane en in het Botanic-hotel. „Dat was vijftien jaar geleden nog een beetje vieze stad, maar nu is er op elke straathoek wel iets dat de moeite waard is!”

Hun dochter Isabelle ziet het met Troef wel zitten: „Plek is goed, eten is goed, sfeer is goed: dit gaat lopen.”