Warren Buffett blaast ’Woodstock voor beleggers’ af

De jaarlijkse bijeenkomst, die al ruim een halve eeuw wordt gehouden en bekendstaat als het ’Woodstock van het kapitalisme’, vindt op zaterdag 1 mei wel in digitale vorm plaats. Buffett (90) zal dan een microfoon pakken en enkele uren praten over zijn beleggingen, de coronacrisis en de financiële markten. Zijn presentatie wordt op 1 mei uitgezonden door de website Yahoo Finance. Het ’orakel van Omaha’ verwacht dat er in 2022 weer een ’Woodstock van het kapitalisme’ met tienduizenden toeschouwers wordt gehouden.

Festival

Afgelopen mei was er vanwege corona ook geen publiek aanwezig bij dit festival voor beleggers. Buffett sprak toen tijdens een digitale uitzending wel urenlang over onder meer de reactie van de beurzen op de coronacrisis en zijn besluit om uit luchtvaartmaatschappijen te stappen. De topman van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway waarschuwde op dat moment ook dat de beurzen verder konden gaan dalen.

Vertrouwen in beurzen hervonden

Inmiddels lijkt Buffett het vertrouwen in de beurzen weer te hebben hervonden en is hij aan het kopen geslagen. Hij heeft dit najaar bijvoorbeeld grote belangen gekocht in de farmaceuten Pfizer, Merck, Abbvie en Bristol-Myers.

Normaal gesproken wordt Buffett tijdens de beleggersbijeenkomst geflankeerd door zijn 96-jarige rechterhand Charlie Munger. Maar Munger bleef in mei thuis vanwege de dreiging van het coronavirus. In plaats daarvan sprak Buffett samen met zijn collega Greg Abel de circa 2,5 miljoen kijkers via internet toe.

