Zorgverzekeraars trekken knip voor salarissen kraamverzorgers

Zorg in Nederland, het moederbedrijf van ZiNkraamzorg en Kraamvogel, was in de geldproblemen geraakt en betaalde daarom maandag de salarissen niet. Kraamverzorgers trokken aan de bel omdat zij in het ongewis bleven waar hun loon bleef. Huur en boodschappen bleken lastig te betalen.

Het kraamzorgbedrijf vroeg daarop zorgverzekeraars om over de brug te komen om vrijdag nog lonen te kunnen storten. Woensdagavond is er spoedoverleg geweest met CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis en Paul Hulst, bestuurder en mede-eigenaar van Zorg in Nederland. Daarin is overeengekomen dat zorgverzekeraars voorschotten betalen voor latere rekeningen zodat salarissen kunnen worden voldaan.

Hulst reageert verheugd. „Een petje af voor de zorgverzekeraars. Zij zijn heel snel in actie gekomen. Uiterlijk vrijdag zal iedereen zijn salaris ontvangen.” De zorgverzekeraars en Hulst gaan komende woensdag in overleg om te kijken naar het structurele probleem. Anders zit Zorg in Nederland eind februari mogelijk met dezelfde situatie.

