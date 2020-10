Beleggers in VS wachten op nieuws over steun

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag halverwege de sessie kleine uitslagen noteren. Beleggers op Wall Street blijven in afwachting van een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Het aandeel Snap maakte een flinke koerssprong na beter dan verwacht cijfers voor het bedrijf achter de populaire app Snapchat.