'Snap uitblinker op afwachtend Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting vrijwel vlak openen. Beleggers op Wall Street blijven in afwachting van een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Verder lijkt Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, een flinke koerssprong te gaan maken dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De resultaten van videostreamingdienst Netflix vallen juist minder goed bij beleggers.