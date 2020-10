Ⓒ Foto HH / ANP

Verbruien wordt in het woordenboek uitgelegd als: 1) Bederven 2) Verknallen 3) Verknoeien 4) Verknollen 5) Verpeuteren. Wat mij betreft dekt dit uitstekend de lading van wat we afgelopen woensdag in Den Haag hebben zien gebeuren.