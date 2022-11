ASML koopt voor 12 miljard aan eigen aandelen

VELDHOVEN (ANP) - De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is van plan tot en met eind 2025 voor een bedrag van 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dat maakte ASML bekend in aanloop naar zijn dag voor beleggers die vrijdag wordt gehouden. Door eigen aandelen in te kopen worden aandeelhouders beloond omdat daardoor de winst over minder aandelen verdeeld hoeft te worden.