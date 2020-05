Fiscaal akkoord voor grenswerkers Nederland en België

De Belgische minister van Financiën, Alexander De Croo, meldt dat grensarbeiders die moeten thuiswerken zullen worden belast door het land waarin hun werkgever is gevestigd.

Normaliter word je belast in het land waar je daadwerkelijk werkt - bij thuiswerken is dat dan het land waar je woont. Deze regel is tijdelijk opgeschort.

Dit om te voorkomen dat deze groep werkenden negatieve fiscale gevolgen gaat ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Grensgevallen

Mensen die normaal gesproken net over de grens in België werken en in Nederland wonen zouden nu ze moeten thuiswerken dan ineens in Nederland inkomstenbelasting moeten betalen in plaats van in België.

Dat zorgt voor verwarring, en mogelijk ook voor het onverwacht betalen van meer belasting. Nederland en België hanteren namelijk verschillende belastingtarieven.

Fiscale gevolgen

„Thuiswerk ten gevolge van corona mag geen negatieve fiscale gevolgen hebben”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo in Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ook met onze andere buurlanden zijn we in overleg om te vermijden dat grensarbeiders negatieve gevolgen ondervinden van de crisis.”

De regeling geldt voor nu tot en met 31 mei, maar kan indien nodig worden verlengd.