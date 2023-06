Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Hoge inflatie vereist balanceerwerk ECB

Door Martin Visser

Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

De inflatie is in Nederland hardnekkig. Heel hardnekkig zelfs. Zowel in april als in mei steeg de inflatie weer, nadat die sinds september - op één beperkte toename in februari na - juist fors was gedaald. Ter illustratie: in september lag de inflatie nog op 14,5%, in maart zaten we op 4,4%. Het ergste leek achter de rug.