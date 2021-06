New York Pizza waarschuwt klanten na datalek: nepmails in omloop

Een paar dagen terug ontving New York Pizza enkele mails van een hacker die beweerde dat hij een grote hoeveelheid klantgegevens had ontvreemd. Hij dreigde deze gegevens te publiceren of te verkopen. De fastfoodketen stelde na eigen onderzoek vast dat de hacker toegang had tot de database van het bedrijf, waarna de keten melding maakte van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte gedaan.

Waarschuwing klanten

Ondertussen is een mail in omloop afkomstig van afzender ’noreply@newyorkpizza.nl. De keten waarschuwt klanten niet op de mails te reageren. Ook zou het mogelijk zijn dat klanten worden gebeld.

In de databases van New York Pizza staan volgens het bedrijf geen bankrekeningnummers of creditcardgegevens van klanten. Wie een account heeft bij New York Pizza wordt geadviseerd om het wachtwoord te wijzigen.